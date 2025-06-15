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Лукашенко поздравил медиков с профессиональным праздником

Белорусский президент отметил, что в стране выстроена доступная и эффективная система медицинской помощи.

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Источник: Sputnik.by

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил медиков с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

«Это день чествования людей одной из самых благородных профессий, в которую идут по зову сердца, понимая, что она требует беспрецедентной самоотдачи, терпения и ежедневного кропотливого труда», — отметил он.

Также Лукашенко подчеркнул, что усилиями многих поколений белорусских медиков в стране выстроена и функционирует доступная и эффективная система оказания медицинской помощи. По его мнению, не снижая темпов научных исследований, нужно внедрять передовые технологии и готовить молодых специалистов.

В свою очередь, министр здравоохранения Александр Ходжаев, поздравляя работников сферы, отметил, что они каждый день не просто оказывают людям помощь, но дарят им свой профессионализм, уверенность, доброту, внимание и заботу.

«Порой достаточно одного вашего слова, улыбки, чтобы успокоить того, кому больно и страшно, чтобы помочь человеку поверить в лучшее», — заявил министр.

День медицинского работника в Беларуси отмечают каждый год в третье воскресенье июня. В эту же дату профессиональный праздник отмечают медики в России и некоторых других странах.

Праздник был установлен еще в советское время указом Президиума Верховного совета СССР.