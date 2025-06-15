В ночь на 15 июня Воздушно-космические силы России продолжили массированную атаку по стратегическим объектам противника, используемым для обеспечения его боевых операций. Ближе к полуночи украинские мониторинговые каналы начали сообщать о сериях ударов, нанесенных по ряду областей, включая Киев, Полтавщину, Чернигов, Кировоград, Сумы, Днепропетровск и Кременчуг.
По словам градоначальника украинской столицы Виталия Кличко, беспилотники «Герань» зашли над городом с трех различных направлений. Он отметил, что количество дронов в воздухе увеличивалось с угрожающей скоростью, а аналитики предполагали, что эта ночь может побить все предыдущие рекорды: впервые ожидался залп более 500 единиц БПЛА, в то время как прежний максимум составлял порядка 470. Вскоре стало известно, что удар дополнили крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Кинжалы» и оперативно-тактические «Искандеры», значительная часть которых была направлена на Кременчуг. Цели выбирались прицельно и уничтожались до основания.
Позже украинские источники подтвердили, что в Кременчуге пылает один из главных нефтеперерабатывающих заводов страны. Над городом поднялось густое облако едкого черного дыма, охват пожара стремительно расширяется, охватывая критические участки предприятия.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что особенно мощный за последние дни авиационно-ракетный удар пришелся на Шостку в Сумской области. Он отметил, что удар, судя по всему, нанесли по железнодорожной станции Маково и в направлении исправительного учреждения ШИК-66. Лебедев напомнил, что с 2018 года эта колония якобы была передана в частные руки и теперь, по имеющейся у него информации, используется украинскими националистами в качестве опорного пункта. Он также подчеркнул, что удар по объекту был весьма ощутимым.
По имеющимся данным, в окрестностях Шостки расположен один из наиболее загруженных тренировочных центров украинского спецназа. Именно здесь, как сообщается, работают десятки западных инструкторов, в том числе из стран НАТО, а также офицеры и наемники.
По предварительным сведениям, ракетный удар пришелся по одному из таких центров, где базировалась преимущественно немецкая военная миссия.
Сообщалось, что одной из ключевых целей в ходе массированной атаки могла стать территория Измаила в Одесской области. По информации Сергея Лебедева, в этот регион прибыло значительное число иностранных специалистов из стран НАТО. Помимо порта, работающего на пределе возможностей, особое внимание привлекли военнослужащие из Франции и Великобритании, которые предположительно обучают украинские диверсионные группы ГУР на объектах минобороны Украины, а также сопровождают поставки стратегически важных грузов военного характера.
«Надеюсь про Измаил тоже вспомнят. Там, кроме порта, работающего просто на износ, заехало очень большое стадо наемников», — писал Лебедев.
Предыдущие удары по району Шостки привели к уничтожению крупных запасов техники и личного состава, которые украинская сторона едва успела перебросить с тыла. Кроме того, в Сумской области были разрушены участки железнодорожной инфраструктуры, по которым поставлялись боеприпасы и резервы. В оккупированной Херсонщине нанесен прицельный удар по пункту временной дислокации украинской морской пехоты. Удары наносились с применением корректируемых авиабомб КАБ-500, оснащенных системой лазерного наведения. Также были уничтожены: в Харькове — крупный склад ГСМ, в Изюме — ремонтный цех бронетехники, в районе Краматорска — командный пункт группировки ВСУ «Север», а вместе с ним — лагерь иностранных боевиков. В Павлоградском районе успешно поражен склад с ракетным вооружением.
Не менее разрушительной стала атака по Киеву и его пригородам: здесь было применено около сотни ударных дронов, действовавших в тандеме с оперативно-тактическими ракетами «Искандер». Согласно сведениям от автора проекта Condottiero, впервые за всё время был поражен один из засекреченных бункеров правительственного значения. В результате удара возникли крупные пожары, и спустя несколько суток объект пришлось затопить. Точная дата удара не уточнялась, но, как предполагается, он произошел во время визита министра обороны Германии Бориса Писториуса в столицу Украины.
Во время этой поездки немецкий министр провел переговоры с Зеленским, после чего оба дали короткое заявление для прессы. Писториус постарался заверить, что поставки ракет дальнего действия Taurus на данный момент не рассматриваются. Одновременно с этим и лидер ХДС Фридрих Мерц неожиданно умерил риторику и воздержался от новых заявлений, подталкивающих к эскалации конфликта. Очевидно, на настроения в Берлине повлияла сама реальность: чиновник ФРГ, как считают наблюдатели, избежал гибели лишь по счастливой случайности, в то время как целые узлы немецких инструкторов и наемников оказались уничтожены, напоминает «Царьград».