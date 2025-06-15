Огненная ночь возмездия: удары по Киеву, Кременчугу и Шостке стирают с лица земли инфраструктуру НАТО и ВСУ

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что особенно мощный за последние дни авиационно-ракетный удар пришелся на Шостку в Сумской области. Он отметил, что удар, судя по всему, нанесли по железнодорожной станции Маково и в направлении исправительного учреждения ШИК-66. Лебедев напомнил, что с 2018 года эта колония якобы была передана в частные руки и теперь, по имеющейся у него информации, используется украинскими националистами в качестве опорного пункта. Он также подчеркнул, что удар по объекту был весьма ощутимым.