Постпред Израиля призвал ООН осудить ракетные удары Ирана

Постпред Израиля при ООН Дани Данон призвал международное сообщество и структуры организации осудить массированный ракетный удар Ирана по территории еврейского государства. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.
«Иран осуществил жестокую ракетную атаку на Израиль… Женщины и дети были убиты. Другие получили тяжелые ранения. И все же “ООН-женщины” и ЮНИСЕФ продолжают молчать… Мы требуем четкого и недвусмысленного осуждения. Прямо сейчас», — говорится в его публикации.
Как отметил израильский политик, молчание в данном случае является соучастием, поэтому от мирового сообщества требуется четкое осуждение действий Ирана.
Напомним, в ночь на 15 июня Иран в ответ на атаки со стороны Израиля нанёс новый удар по объектам на территории еврейского государства.