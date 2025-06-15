Постпред Израиля призвал ООН осудить ракетные удары Ирана

«Иран осуществил жестокую ракетную атаку на Израиль… Женщины и дети были убиты. Другие получили тяжелые ранения. И все же “ООН-женщины” и ЮНИСЕФ продолжают молчать… Мы требуем четкого и недвусмысленного осуждения. Прямо сейчас», — говорится в его публикации.