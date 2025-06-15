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Постпред Израиля призвал ООН осудить ракетные удары Ирана

Дани Данон выразил недовольство молчанием со стороны «ООН-женщины» и ЮНИСЕФ.

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Источник: Аргументы и факты

Постпред Израиля при ООН Дани Данон призвал международное сообщество и структуры организации осудить массированный ракетный удар Ирана по территории еврейского государства. Соответствующий пост он опубликовал в своих соцсетях.

«Иран осуществил жестокую ракетную атаку на Израиль… Женщины и дети были убиты. Другие получили тяжелые ранения. И все же “ООН-женщины” и ЮНИСЕФ продолжают молчать… Мы требуем четкого и недвусмысленного осуждения. Прямо сейчас», — говорится в его публикации.

Как отметил израильский политик, молчание в данном случае является соучастием, поэтому от мирового сообщества требуется четкое осуждение действий Ирана.

Напомним, в ночь на 15 июня Иран в ответ на атаки со стороны Израиля нанёс новый удар по объектам на территории еврейского государства.