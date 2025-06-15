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Трамп отрицает причастность США к последнему нападению Израиля на Иран

Глава Соединённых Штатов Америки сообщил, что его страна не причастна к недавнему нападению Израиля на Иран.

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Источник: Аргументы и факты

Глава Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп сообщил, что его страна не причастна к недавнему нападению Израиля на Иран.

«Соединённые Штаты не имеют отношения к произошедшему сегодня инциденту в Иране. Однако мы можем выступить посредниками в переговорах между Ираном и Израилем и помочь им достичь мирного соглашения», — написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп также подчеркнул, что в случае нападения Ирана на США, американские вооружённые силы ответят «с беспрецедентной силой».

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы Израиля завершили серию ударов по целям в иранской столице. В частности, речь идёт об ударах по штаб-квартире Минобороны Ирана, а также ядерной инфраструктуре.