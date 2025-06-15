Глеб Никитин поздравил медиков с профессиональным праздником

В своем обращении глава региона подчеркнул, что профессия медика — это не просто работа, а настоящее служение, требующее сострадания, душевной щедрости и готовности прийти на помощь в любой момент.
«Вы ежедневно стоите на страже здоровья, спасаете жизни, возвращаете людям надежду. Это невозможно без искренней любви к людям, умения сопереживать и поддерживать даже в самых тяжёлых ситуациях», — отметил Глеб Никитин.
Он выразил признательность медицинским работникам за их самоотверженность, готовность трудиться в условиях высокой нагрузки и рисков. По словам губернатора, мужество и стойкость врачей, медсестёр, фельдшеров и санитаров вызывают глубокое уважение и вдохновляют.
Особые слова благодарности Глеб Никитин адресовал тем, кто развивает медицинскую науку и делится опытом с молодыми специалистами. Он отметил, что ученые, педагоги и наставники вносят огромный вклад в укрепление независимости отечественного здравоохранения, развитие передовых технологий и повышение авторитета российской медицины.
В завершение поздравления глава региона пожелал представителям медицинского сообщества крепкого здоровья, стабильности, новых профессиональных достижений и признания.
«Пусть ваш труд всегда будет по достоинству оценен и отмечен искренней благодарностью пациентов и учеников», — сказал губернатор.