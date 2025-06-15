«80% не хотят его видеть»: Отец Маска рассказал о неприязни британцев к Стармеру

А вы попробуйте представить, что живёте в Британии, а затем появляется Стармер и объявляет вашим злейшим врагом находящуюся за 3 000 километров от вас Россию, а затем приводит армию вашей страны в «состояние готовности к войне» из-за «российской угрозы». Ранее Эррол Маск уже отмечал, что британский премьер ездит получать все указания по своей работе в Давос. В остальном главу правительства там даже всерьёз особо не воспринимают, поскольку тот просто хочет выглядеть грозно.