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«80% не хотят его видеть»: Отец Маска рассказал о неприязни британцев к Стармеру

Эррол Маск, известный бизнесмен и отец Илона Маска, в недавнем интервью РИА «Новости» поделился своим видением политической ситуации в Великобритании. По его словам, значительная часть населения Соединённого Королевства — целых 80% — не желает видеть премьер-министра Кира Стармера во главе правительства.

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Источник: Life.ru

«А Стармер такой… Неприязнь к Стармеру в Британии такова, что 80% людей не хотят его видеть. Люди недовольны правительством», — сказал Маск-старший.

Он добавил, что поведение британского премьера вызывает некоторые опасения.

А вы попробуйте представить, что живёте в Британии, а затем появляется Стармер и объявляет вашим злейшим врагом находящуюся за 3 000 километров от вас Россию, а затем приводит армию вашей страны в «состояние готовности к войне» из-за «российской угрозы». Ранее Эррол Маск уже отмечал, что британский премьер ездит получать все указания по своей работе в Давос. В остальном главу правительства там даже всерьёз особо не воспринимают, поскольку тот просто хочет выглядеть грозно.