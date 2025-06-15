«Ракетному обстрелу подверглась военная база имени имама Хасана»: израильские ВВС вновь нанесли удар по Керманшаху в Иране

По данным телеграм-канала SHOT, израильские военно-воздушные силы вновь нанесли удар по Керманшаху, городу, расположенному в западной части Ирана. Согласно предварительным сведениям, ракетному обстрелу подверглась военная база имени имама Хасана, находящаяся за пределами городской черты. В небе наблюдается массивный дымовой шлейф.
По заявлению ЦАХАЛ, в течение последнего часа израильская авиация провела еще одну серию атак, нацеленных на объекты инфраструктуры, используемые для хранения и запуска ракет, расположенные в западном Иране.