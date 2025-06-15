«Сгорит дотла»: Израиль захватил контроль над небом Тегерана

В докладе МАГАТЭ говорилось, что атаки привели к радиологическому и химическому загрязнению объекта в Натанзе, но с этим можно было справиться, и в районе вокруг завода не было никаких признаков повышения уровня радиации. Иран также заявил, что были совершены нападения на его ядерный объект в Исфахане, где расположены завод по переработке урана, установка по производству топлива и другие объекты.