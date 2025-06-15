«Это мощно»: мэр Лос-Анджелеса сообщила о десятках тысяч протестующих

Протесты против политики, проводимой хозяином Белого дома, начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня. Они, в свою очередь, были вызваны рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля — в центре города прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов.