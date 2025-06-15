«Это мощно»: мэр Лос-Анджелеса сообщила о десятках тысяч протестующих

Число демонстрантов в Лос-Анджелесе, которые вышли на митинг против политики Дональда Трампа, составило, по подсчетам мэра города Карен Басс, 30 тысяч.
«30 тысяч человек вышли сегодня, — написала она в соцсети Х. — Чтобы реализовать свое конституционное право на мирный протест». «Это мощно», — подчеркнула Басс.
Протесты против политики, проводимой хозяином Белого дома, начались во многих американских штатах после беспорядков в Лос-Анджелесе 7 июня. Они, в свою очередь, были вызваны рейдом службы иммиграционного и таможенного контроля — в центре города прошла массовая операция по выявлению нелегальных мигрантов.
На следующий день Белый дом объявил о вводе в Лос-Анджелес бойцов нацгвардии.