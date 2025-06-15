«Золотые рыцари» и марш: Как прошёл военный парад в США в 79-й день рождения Трампа

Шествие представляло собой историю американской армии от битвы при Лексингтоне (первой битвы Войны за независимость) до современности. Каждый исторический период представили около 150 солдат в форме выбранной эпохи. Была и воздушная часть. Над шествием пролетели два бомбардировщика B-25 Mitchell, четыре истребителя P-51 Mustang и транспортник C-47 Skytrain — один из символов высадки в Нормандии в День D. Гости парада также наблюдали прыжки парашютистов из команды Golden Knights («Золотые рыцари»).