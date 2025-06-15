«Золотые рыцари» и марш: Как прошёл военный парад в США в 79-й день рождения Трампа

Шествие представляло собой историю американской армии от битвы при Лексингтоне (первой битвы Войны за независимость) до современности. Каждый исторический период представили около 150 солдат в форме выбранной эпохи. Была и воздушная часть. Над шествием пролетели два бомбардировщика B-25 Mitchell, четыре истребителя P-51 Mustang и транспортник C-47 Skytrain — один из символов высадки в Нормандии в День D. Гости парада также наблюдали прыжки парашютистов из команды Golden Knights («Золотые рыцари»).
Вопреки ожиданиям, зрелище оказалось блёклым. Многие зрители, не дождавшись окончания, покинули мероприятие, создавая давку на выходах. Даже шоу с приземлением парашютистов у Белого дома осталось незамеченным, потому что они скрылись за высокими деревьями.
Кстати, этот дорогостоящий праздник, оценённый в 25−45 миллионов долларов, пришёлся на 79-летие президента США Дональда Трампа. Сам он назвал парад «незабываемым праздником», хотя Белый дом называет это случайным совпадением. Лидер смотрел парад со специальной трибуны. На параде также присутствовал глава Пентагона Пит Хегсет и вице-президент Джей Ди Вэнс.
Напомним, что в идея Трампа провести в США парад многим пришлась не по вкусу. Либеральные СМИ раскритиковали его, указав, что глава государства очень хочет подражать в этом плане президенту РФ Путину. Но у американского лидера ещё и день рождения совпал с датой проведения мероприятия. К сожалению, он остался без поздравлений во время официальной части.