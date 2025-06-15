Демешин посетил новый храм-памятник воинской славы в Хабаровске

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин побывал на территории нового храмового комплекса, возведённого в честь Казанской иконы Божией Матери. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Деревянный храм расположен на улице Тихоокеанской в Хабаровске. Его освятили осенью прошлого года, а теперь он становится центром более масштабного проекта, посвящённого памяти павших защитников Отечества. Рядом с храмом создаётся Аллея Славы, где будут увековечены имена героев, погибших в боевых действиях.
«Убеждён, что это место станет духовным центром памяти о наших героях. Каждый, кто придёт сюда, сможет почувствовать связь с теми, кто отдал жизнь за Родину», — подчеркнул глава региона.
Поскольку физически разместить все фамилии не представляется возможным, власти края запустили разработку виртуального аналога мемориала. В цифровую базу войдут не только имена, но и биографии, а также фотографии воинов. В здании храма установят интерактивную панель для поиска информации.
Проект включает в себя также строительство кадетской школы и храма, посвящённого Победе во Второй мировой войне. Вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием губернатор осмотрел участок под будущее строительство и предложил возвести храм на самой высокой точке территории, чтобы его купола были видны при въезде в город.
Хабаровчане, желающие добавить сведения о своих родственниках-защитниках, могут направить информацию на электронный адрес: khv-memory@mail.ru. Таким образом, каждый сможет внести вклад в сохранение исторической памяти.