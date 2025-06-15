Демешин посетил новый храм-памятник воинской славы в Хабаровске

Проект включает в себя также строительство кадетской школы и храма, посвящённого Победе во Второй мировой войне. Вместе с митрополитом Хабаровским и Приамурским Артемием губернатор осмотрел участок под будущее строительство и предложил возвести храм на самой высокой точке территории, чтобы его купола были видны при въезде в город.