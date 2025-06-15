Улицы перекроют из-за саммита «Китай — Центральная Азия» в Астане

Кроме того, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия. В течение дня движение также будет перекрыто на улице Керей, Жанибек хандар — от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза; на проспекте Тәуелсіздік — от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.