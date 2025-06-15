Улицы перекроют из-за саммита «Китай — Центральная Азия» в Астане

«16−18 июня Астану посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официальногро визита. 17 июня 2025 года в Астане пройдет второе заседание Делового совета “Китай — Центральная Азия” с участием глав государств Центральной Азии. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц», — говорится в сообщении.
Будут перекрыты следующие участки:
- проспект Кабанбай батыра — от аэропорта Нурсултан Назарбаев до проспекта Мангилик Ел;
- проспект Мангилик Ел — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Д. Кунаева;
- улица Кунаева — до проспекта Кабанбай батыра;
- проспект Кабанбай батыра — до Коргалжынского шоссе.
Кроме того, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия. В течение дня движение также будет перекрыто на улице Керей, Жанибек хандар — от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза; на проспекте Тәуелсіздік — от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.
«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — заключили в акимате.