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Улицы перекроют из-за саммита «Китай — Центральная Азия» в Астане

Астана. 15 июня. КазТАГ — С 16 по 18 июня в столице будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с официальным визитом председателя КНР и проведением Второго заседания Делового совета «Китай — Центральная Азия», сообщает пресс-служба акима Астаны.

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Источник: Reuters

«16−18 июня Астану посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин в рамках официальногро визита. 17 июня 2025 года в Астане пройдет второе заседание Делового совета “Китай — Центральная Азия” с участием глав государств Центральной Азии. В связи с проведением мероприятия в столице с 16 по 18 июня будут введены временные ограничения на движение транспорта на ряде улиц», — говорится в сообщении.

Будут перекрыты следующие участки:

  • проспект Кабанбай батыра — от аэропорта Нурсултан Назарбаев до проспекта Мангилик Ел;
  • проспект Мангилик Ел — от проспекта Кабанбай батыра до улицы Д. Кунаева;
  • улица Кунаева — до проспекта Кабанбай батыра;
  • проспект Кабанбай батыра — до Коргалжынского шоссе.

Кроме того, 17 июня с 14:00 до 20:30 будет ограничено движение на улицах К. Аманжолова и Ж. Нажимеденова в районе Дворца мира и согласия. В течение дня движение также будет перекрыто на улице Керей, Жанибек хандар — от проспекта Мангилик Ел до улицы Шерхана Муртаза; на проспекте Тәуелсіздік — от улицы Керей, Жанибек хандар до улицы А. Байтурсынова.

«Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты с учетом возможных изменений в организации дорожного движения. Для обеспечения безопасности и снижения неудобств на дорогах будут установлены временные дорожные знаки и указатели», — заключили в акимате.