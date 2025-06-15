Оценен реальный шанс смены режима в Иране после агрессии Израиля

Нападение Израиля на Иран стало последним звеном в цепи событий, вызванных нападением ХАМАСА из сектора Газа на Израиль 7 октября 2023 года. Все эти звенья последовательно ослабляли Тегеран и, по крайней мере в военном отношении, усиливали Израиль. Без учета каждого из них трудно представить, как могло бы быть возможно новое наступление, начатое непосредственно против Ирана в пятницу.
Первым из звеньев в этой цепи, утверждает корреспондент The Guardian по международной безопасности Джейсон Берк, было израильское наступление в Газе. Оно было кровавым и дорогостоящим, особенно с точки зрения жизней палестинцев, но в течение нескольких недель ХАМАС был достаточно ослаблен, чтобы эта исламистская организация боевиков больше не представляла серьезной угрозы для израильских граждан.
Поскольку ХАМАС был частью так называемой «оси сопротивления», коалиции аналогичных организаций по всему Ближнему Востоку, созданной Тегераном в течение последнего десятилетия или около того для распространения влияния в регионе и удержания Израиля от нанесения удара по ядерной программе Ирана, это имело серьезные региональные последствия.
Затем, в апреле прошлого года, Израиль разбомбил комплекс иранского посольства в Дамаске, в результате чего погибли семь человек, напоминает The Guardian. В ответ Иран впервые нанес прямой удар по Израилю, запустив неэффективный залп беспилотников. Конфликт между Ираном и Израилем, который долгое время велся с помощью прокси-сил, убийств и авиаударов за пределами израильской территории, теперь выплеснулся наружу.
К осени, когда ХАМАС ослаб, Израиль смог выступить против «Хезболлы», базирующейся в Ливане и поддерживаемой Ираном группировки, которая на сегодняшний день является самым мощным из членов «оси сопротивления».
В сентябре Израиль ликвидировал весь руководящий эшелон «Хезболлы», а также большую часть ее опасного ракетного арсенала и вторгся в ее центр на юге Ливана, не встретив серьезного сопротивления. Даже сторонники «Хезболлы» признали, что она потерпела сокрушительное поражение.
И снова Иран предпринял очередное неэффективное воздушное наступление против Израиля, который ответил авиаударами, уничтожившими большую часть иранской системы противовоздушной обороны, что открыло путь к более широкому наступлению в минувшую пятницу.
Не менее важно и то, что внезапная слабость «Хезболлы» привела к тому, что она не смогла выступить на защиту власти Асада в Сирии, другого важного союзника Ирана, когда боевики там перешли в наступление. Падение Асада в декабре положило конец десятилетиям тесных отношений между Тегераном и Дамаском. Это еще больше ослабило разваливающуюся ось сопротивления и означает, что израильским военным самолетам стало легче достигать уязвимых целей в Иране.
Поскольку поддерживаемые Ираном ополченцы в Сирии и Ираке были убеждены, что превращать риторические угрозы нападения на Израиль в реальные действия — плохая идея, хуситы в Йемене остались единственным членом «оси сопротивления», все еще участвующим в боевых действиях с Израилем. Они угрожали судоходству в Красном море, но баллистические ракеты, которые они, как мы надеялись, запустили по Тель-Авиву, не смогли нанести существенного стратегического ущерба.
К началу весны этого года решение верховного лидера Ирана Али Хаменеи доверить обеспечение безопасности Ирана своим союзникам выглядело грубейшим просчетом, и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, стремясь использовать то, что могло оказаться временным благоприятным моментом, начал готовить крупное наступление, отмечает The Guardian.
Был пропущен крайний срок в апреле, но президент Трамп не случайно дал всего 60 дней на переговоры с Тегераном, чтобы прийти к новому соглашению по ядерной программе Ирана, который, как утверждает Израиль, близок к созданию ядерного оружия. Этот срок истек на прошлой неделе.
В пятницу Нетаньяху заявил иранцам, что надеется, что продолжающаяся военная операция Израиля в Иране «расчистит вам путь к обретению свободы».
Даже если Израиль не стремится повернуть время вспять, к годам, предшествовавшим иранской революции 1979 года, когда Иран был близким союзником Израиля и США, характер целей, выбранных израильскими планировщиками, может привести по крайней мере к демонтажу режима, который правил с момента этого сейсмического события, считает автор публикации в The Guardian. Отчасти это является следствием той центральной роли, которую по-прежнему играет в Иране поколение политиков, начавших свою карьеру после свержения шаха или даже раньше. Первыми жертвами в пятницу стали многие высокопоставленные офицеры, которые были одними из первых новобранцев Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был основан в 1980 году для защиты нового правления радикальных священнослужителей, а затем превратился в бьющееся идеологическое сердце революционного проекта. Некоторые из них также были ветеранами ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 по 1988 год и которую многие историки рассматривают как горнило, в котором был выкован нынешний режим.
По крайней мере, один из ученых-ядерщиков, погибших во время первой волны ударов, также был ветераном КСИР. Али Шамхани, старший помощник Хаменеи, ставший мишенью, был подпольным исламистским активистом в 1970-х годах, прежде чем занять ряд все более важных должностей. Сам Хаменеи пришел к власти как преемник аятоллы Хомейни в 1989 году, но начал свою активную исламистскую карьеру в конце 60-х годов.
Крайне маловероятно, считает The Guardian, что, когда пыль наконец рассеется после этой войны, Иран вернется к произраильской или проамериканской позиции. Но что действительно кажется весьма вероятным, так это то, что власть людей, которые сначала свергли шаха, а затем возглавляли революционный режим в последующие десятилетия, будет серьезно, возможно, фатально ослаблена.