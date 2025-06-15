Оценен реальный шанс смены режима в Иране после агрессии Израиля

Даже если Израиль не стремится повернуть время вспять, к годам, предшествовавшим иранской революции 1979 года, когда Иран был близким союзником Израиля и США, характер целей, выбранных израильскими планировщиками, может привести по крайней мере к демонтажу режима, который правил с момента этого сейсмического события, считает автор публикации в The Guardian. Отчасти это является следствием той центральной роли, которую по-прежнему играет в Иране поколение политиков, начавших свою карьеру после свержения шаха или даже раньше. Первыми жертвами в пятницу стали многие высокопоставленные офицеры, которые были одними из первых новобранцев Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который был основан в 1980 году для защиты нового правления радикальных священнослужителей, а затем превратился в бьющееся идеологическое сердце революционного проекта. Некоторые из них также были ветеранами ирано-иракской войны, которая длилась с 1980 по 1988 год и которую многие историки рассматривают как горнило, в котором был выкован нынешний режим.