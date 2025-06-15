Трамп заявил, что США легко могут завершить конфликт Израиля и Ирана

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве США может «с легкостью» завершить конфликт Израиля и Ирана.
«Мы можем с легкостью заключить сделку между Ираном и Израилем и положить конец этому кровавому конфликту!», — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восходящий лев». В ее рамках ударам подверглись военные и ядерные объекты Ирана. Впоследствии иранская сторона приступила к ракетной атаке на Израиль. Как уточнялось, страна запустила «сотни баллистических ракет».
Ранее Владимир Путин сообщил, что Россия готова осуществлять посредничество между Израилем и Ираном. По словам помощника президента Юрия Ушакова, российский лидер заявил об этом во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом.