Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой военно-воздушные силы наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС Израиля совершили несколько атак в различных районах Ирана, включая столицу Тегеран, где были ликвидированы высокопоставленные иранские военные.