Экс-советник Пентагона предупредил о возможности третьей мировой

Отставной полковник сухопутных войск США Дуглас Макгрегор опасается, что война с Ираном может, в свете эскалации между Израилем и Ираном, вовлечь США в третью мировую войну.
Война с Тегераном может привести Вашингтон напрямую к третьей мировой войне, написал экс-советник Пентагона на странице в соцсети X. «Давайте избежим этого!» — призвал он.
В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал широкомасштабную операцию «Восходящий лев», в рамках которой военно-воздушные силы наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. ВВС Израиля совершили несколько атак в различных районах Ирана, включая столицу Тегеран, где были ликвидированы высокопоставленные иранские военные.
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