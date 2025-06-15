Бумеранг войны: Израиль атаковал — теперь вытаскивает мёртвых из-под завалов. Нетаньяху к такому не готов?

"Эта авантюра с равным результатом — есть поражение. Десятки погибших израильтян, разрушенные жилые здания, объекты инфраструктуры, сбитые самолеты, угроза лишиться энергетики и значит следом — падение экономики. Складывается коалиция Иран — Китай — Пакистан при молчаливой поддержке Катара. Россия и США за возобновление переговоров Иран — Израиль. И вот вопрос: в Израиле ещё остались здравые политики? Общественное мнение в стране сейчас понятно — им движет ненависть. Но только ли она сегодня в головах и сердцах? А страха нет? Есть. Он есть. И за жизнь и за свое будущее, за работу, за имущество.