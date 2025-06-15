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Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Израилю после ликвидации командира

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» ударили ракетами по объектам Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом говорится в официальном заявлении представителя сформированных повстанцами вооружённых сил Яхьи Сариа.

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Он объявил, что по инфраструктуре ЦАХАЛ за сутки было выпущено несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». По сведениям хуситов, все боеприпасы достигли своих целей. Ракетная атака по Израилю проводилась в координации с ВС Ирана.

Ранее Life.ru писал, что израильские вооружённые силы нанесли удар по руководству йеменского движения «Ансар Аллах», в результате которого, по предварительным данным, был ликвидирован второй человек в иерархии группировки Мухаммед аль-Амри. Также Тель-Авив ударил по жилому кварталу Нармак в Тегеране. Там была развёрнута спасательная операция, под обломками могут находиться люди. Иран в ответ атаковал объекты энергоинфраструктуры Израиля, включая нефтеперерабатывающий завод в Хайфе.