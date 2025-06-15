Либералы взбунтовались: в день рождения Трампа прошли миллионные акции протеста

Тем временем в Филадельфии тысячи людей прошли маршем от парка Любви ранним вечером, держа в руках зонтики и плакаты. Виктор, 56-летний шеф-повар родом из Аргентины, держал плакат, на котором Дональд Трамп был изображен в виде свиньи, а поверх его изображения крупными буквами было написано «Хрю». «Другие люди имеют право усердно трудиться и обеспечивать свою жизнь, если они приехали из страны, где они не могут этого делать, или сталкиваются с политическим гнетом, или находятся в отчаянии», — сказал он. «Предполагается, что это страна возможностей и страна, построенная на иммигрантах».