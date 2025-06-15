Танки и вертолеты: свое 79-летие Трамп отметил военным парадом

Это был первый военный парад в столице США с 1991 года, после военного шествия, посвященного окончанию войны в Персидском заливе. Нынешний парад состоялся в день, когда Трампу исполнилось 79 лет. Президент пытался и потерпел неудачу в проведении подобного мероприятия во время своего первого президентского срока, но добился этого всего через несколько месяцев после своего второго срока, хотя в итоге это стало особенно напряженным моментом для страны.