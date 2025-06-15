Танки и вертолеты: свое 79-летие Трамп отметил военным парадом

Президент Трамп провел военный парад в Вашингтоне, в то время как миллионы людей протестовали по всем Соединенным Штатам. Тысячи солдат вместе с танками и вертолетами прошли маршем по Национальному торговому центру в день, когда американскому президенту исполнилось 79 лет.
Дональд Трамп наконец-то осуществил свое желание провести военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, в субботу, после того как тысячи солдат в сопровождении танков, самолетов и вертолетов прошли маршем по Национальному торговому центру в рамках празднования 250-летия армии, в то время как по всей стране миллионы людей протестовали против его администрации, пишет The Guardian.
Это был первый военный парад в столице США с 1991 года, после военного шествия, посвященного окончанию войны в Персидском заливе. Нынешний парад состоялся в день, когда Трампу исполнилось 79 лет. Президент пытался и потерпел неудачу в проведении подобного мероприятия во время своего первого президентского срока, но добился этого всего через несколько месяцев после своего второго срока, хотя в итоге это стало особенно напряженным моментом для страны.
В субботу миллионы протестующих вышли на улицы городов по всей стране, чтобы осудить президента в ходе волны демонстраций, получивших название «Без королей». В Лос-Анджелесе федеральные войска национальной гвардии и морские пехотинцы США, командированные туда Трампом для защиты иммиграционных агентов несколько дней назад, оставались на улицах, несмотря на возражения местных лидеров, и снова столкнулись с протестующими.
А день начался с новостей о том, что в Миннесоте вооруженному нападению подверглись член палаты представителей штата от Демократической партии и ее муж, что, по словам губернатора, «похоже на политически мотивированное убийство».
В субботу днем в сильно укрепленном вашингтонском National Mall не было заметно признаков надвигающегося кризиса. Президент прибыл под радостные возгласы и скандирование «Мы любим Трампа!» и занял место на трибуне для обозрения рядом с министром обороны Питом Хегсетом и первой леди Меланией Трамп. Мероприятие началось с опозданием на 30 минут, чтобы избежать ливня, который так и не начался полностью, пишет The Guardian.
Выступая, Трамп воздержался от привнесения пристрастной политики и оскорблений, которые он применяет практически в любой другой речи, в том числе и в обращении к солдатам армии в начале этой недели. Вместо этого его тон был патриотичным, и Трамп сказал: «Каждая другая страна празднует свои победы. Пришло время Америке сделать то же самое. Именно этим мы и занимаемся сегодня вечером».
Хотя в многотысячной толпе не было недостатка в преданных президенту людях, другие пришли сюда из любопытства или чтобы осудить Трампа за то, что он вторгся на враждебную территорию. «Мы поддерживаем его и военных», — сказал 68-летний Дэн Фанк, который прилетел из Небраски, чтобы увидеть, как их зять марширует на параде.
«Много патриотов. Много людей, которые рады приходу Трампа к власти. Мне это нравится, — сказала его жена, 61-летняя Деб Фанк. — Нам нужно немного патриотизма в нашей стране. Происходит слишком много мусора».
Пэт Дуглас прогуливался по Национальному торговому центру в камуфляжной форме для пустыни, которую он носил все 24 года службы в армии, с приколотыми к ней орденом «Пурпурное сердце» и тремя бронзовыми звездами, которыми он был награжден за свою службу.
«Это хорошо, — сказал 65-летний мужчина о параде. — Это то, что привело нас сюда. Спустя 250 лет это то, что все еще нуждается в защите и поддержке». И хотя некоторые демократы обвинили Трампа в том, что он использовал парад для празднования своего дня рождения, Дуглас сказал: «Это не имеет никакого отношения к президенту».
Многие другие зрители пришли сюда просто для того, чтобы насладиться шоу, в ходе которого армейская парашютная команда «Золотые рыцари» приземлилась на лужайке Белого дома, состоялась церемония призыва на военную службу под председательством Трампа и фейерверк.
Перуанец, работавший в Вашингтоне, округ Колумбия, сказал, что приехал сюда, чтобы лучше понять американскую культуру. Ясин Асини, марокканка, переехавшая в Соединенные Штаты три с половиной года назад после того, как ей была выдана иммиграционная виза, была поражена тем фактом, что подобный парад не проводился в течение 34 лет.
Тем не менее это событие, которое городские власти и жители, привыкшие к тому, что их улицы и памятники используются для политических мероприятий, приветствовали неохотно. Федеральный округ сильно демократичен, и его делегат в Палате представителей, не имеющая права голоса, Элеонора Холмс Нортон, осудила это мероприятие в пятницу, заявив: «Давнее желание президента Трампа потратить миллионы долларов налогоплательщиков на показательный военный парад в стиле авторитарных лидеров, наконец, сбывается в его день рождения».
По оценкам армии, подготовка к параду обошлась в сумму от 25 до 45 миллионов долларов, что привело к закрытию оживленных дорог на срок до четырех дней, а полеты в Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана были приостановлены на время проведения мероприятия.
Городские власти выразили опасения, что танки и бронетехника повредят дороги, не рассчитанные на их вес, что побудило армию установить металлические пластины на некоторых участках маршрута и снабдить технику резиновыми протекторами.
Активисты из группировки «Нет королям» не планировали акцию протеста в американской столице. Но ранее в субботу другая группа под названием «Откажись от фашизма» организовала акцию протеста, в ходе которой 300 человек прошли маршем к Белому дому, скандируя «Фашистская Америка, мы говорим “нет”! Трампу пора уходить!».