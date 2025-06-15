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Силы ПВО уничтожили над Крымом украинский беспилотник

Ликвидация вражеского дрона произошла около 07:10 по мск.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский беспилотник над территорией Республики Крым. Произошло это около 07:10 по московскому времени.

«15 июня около 07:10 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Республики Крым», — сообщают представители Министерства обороны РФ.

Напомним, что минувшей ночью российские системы ПВО ликвидировали шесть беспилотников над территориями Белгородской и Орловской областями. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Как KP.RU писал ранее, российский боец вступил в неравный бой с боевиками ВСУ и вышел из него победителем. Одержать победу ему помогла находчивость во время словесной перепалки с противником.