Фокус смещается: В МИД считают, что Израиль вынудит Зеленского подписать меморандум России

Аналитики тоже считают, что США ринутся помогать Израилю, задвинув Украину на задний план. Это понимает и Владимир Зеленский, открыто признавая, что конфликт Тель-Авива и Тегерана явно усугубляет ситуацию для Киева. К примеру, Штаты недавно уже отдали израильской армии 20 тысяч ракет-перехватчиков, которых очень ждали ВСУ. Глава киевского режима заявил, что для них это был удар.