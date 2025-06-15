Обновления в министерствах, регионах и спорте: кадровые назначения за неделю в Казахстане

Асел Жанасова родилась 8 июля 1987 года в Алматы. Высшее образование получила в Кембриджском университете, окончив его по президентской стипендиальной программе «Болашақ» в 2010 году. Позже она также завершила магистратуру в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова по программе Executive Management.