Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав о его видении мира

Си Цзиньпин 15 июня отмечает 72-летие. И в своем поздравлении глава Беларуси отметил, что под его руководством Китай стал одним из ключевых игроков на международной арене. Он отметил, что КНР заняла лидирующие позиции, став одним из крупнейших индустриальных государств. Также Лукашенко заметил, что у Китая есть огромные валютные резервы и колоссальный научно-технический потенциал. При этом президент обратил внимание на то, каким видением мира обладает его китайский коллега.