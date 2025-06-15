Лукашенко обратился к Си Цзиньпину, сказав о его видении мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения, сообщила пресс-служба президента.
Си Цзиньпин 15 июня отмечает 72-летие. И в своем поздравлении глава Беларуси отметил, что под его руководством Китай стал одним из ключевых игроков на международной арене. Он отметил, что КНР заняла лидирующие позиции, став одним из крупнейших индустриальных государств. Также Лукашенко заметил, что у Китая есть огромные валютные резервы и колоссальный научно-технический потенциал. При этом президент обратил внимание на то, каким видением мира обладает его китайский коллега.
— Ваше стратегическое видение имеет важное значение в формировании глобальной повестки, поддержании мира и стабильности на обширном евразийском пространстве, — сказал Лукашенко Си Цзиньпину.
Продолжая, белорусский лидер напомнил, что в 2025 году КНР будет подводить итоги 14-й пятилетки, завершая госпрограмму «Сделано в Китае». Еще он отметил, что ведется работа над созданием нового документа, который определит новый курс социально-экономического развития государства в ближайшей перспективе. В связи с этим Лукашенко выразил уверенность, что, следуя проложенному Си Цзиньпином пути, «Китай, несомненно, реализует все намеченные цели».
Отдельно Александр Лукашенко сказал о белорусско-китайских отношениях, выстраиваемых в духе всепогодного и всестороннего стратегического партнерства. Он отметил еще, что сотрудничество Беларуси и Китая переходит на новый формат.
— Межгосударственное сотрудничество уверенными темпами переходит от преимущественно торгово-экономической к технологической кооперации, — прокомментировал он.
Еще Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за личное внимание, уделяемое укреплению взаимодействия Беларуси и Китая и продвижению совместных проектов.
Раньше также Александр Лукашенко сказал, где в Минске надо поставить памятник главе Китая Си Цзиньпину.
И также белорусский президент ранее сказал про обсуждение с Си Цзиньпином вопроса, важного для экономики Беларуси: «Очень нужна нашей экономике». А на днях Александр Лукашенко сказал о еще одной договоренности с Си Цзиньпином, напомнив о расположении Беларуси в центре Европы.
Еще 15 июня Александр Лукашенко обратился к медикам Беларуси, сказав о доступности оказания медпомощи.