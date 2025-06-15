Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия

Иран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия. Об этом заявил глава МИД страны Аббас Аракчи.

Как создавалась новая Россия
Источник: РБК

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Он подчеркнул, что если цель договора — лишить Иран законных ядерных прав, то страна к такому не готова.

Министр также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран. По его словам, Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке.

Аракчи сообщил, что Тегеран получил сообщения от США по разным каналам, что страна не участвует в операции Израиля. Однако Иран не верит этому утверждению, подчеркнул он.

Материал дополняется.