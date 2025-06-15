Иран заявил о готовности на договор с отказом от ядерного оружия

Министр также отметил, что Тегеран прекратит удары по Израилю в случае, если последний перестанет атаковать Иран. По его словам, Израиль нанес удары по Ирану, поскольку не хочет продолжения переговоров Тегерана и Вашингтона по ядерной сделке.