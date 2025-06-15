Словакия хочет отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях против России

снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;запретить использовать инфраструктуру «Северных потоков»;отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефтиввести ограничения в отношении «связываемых с Москвой судов»;принять меры по защите Бельгии от возможных исков России из-за замороженных активов.