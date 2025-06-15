Ричмонд
+22°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия хочет отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях против России

БРАТИСЛАВА, 15 июн — РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар предложит отложить рассмотрение вопроса о новых санкциях ЕС против РФ, поскольку проблема с энергоресурсами не решена, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

Как создавалась новая Россия
Источник: © РИА Новости

«В среду заседание министров иностранных дел (Евросоюза. — Прим. ред.), которые должны обсуждать очередной пакет санкций против России. Я попросил министра иностранных дел, чтобы он официально попросил отложить обсуждение этих санкций», — сказал он на пресс-конференции.

Премьер-министр призвал сначала решить проблему, связанную с планом REPowerEU, его цель — прекращение импорта газа, нефти и ядерного топлива из России в Европу.

Еврокомиссия предложила в рамках 18-го пакета санкций:

снизить потолок цен на нефть до 45 долларов за баррель;запретить использовать инфраструктуру «Северных потоков»;отключить от системы SWIFT еще 22 российских банка;расширить экспортные ограничения на 2,5 миллиарда евро;запретить импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефтиввести ограничения в отношении «связываемых с Москвой судов»;принять меры по защите Бельгии от возможных исков России из-за замороженных активов.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву после начала СВО. Россия справляется с этим давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что введенные ограничения неэффективны.