Все для диктатуры Санду: Почему реформы в Совбезе ведут к авторитарному режиму в Молдове

В последние месяцы реформа Высшего Совета Безопасности при Президенте (СSS) в Республике Молдова часто оправдывается аналогией с Высшим Советом Обороны Страны (CSAT) в Румынии. Утверждается, что раз в Румынии существует совет, принимающий решения по вопросам национальной безопасности, то и в Молдове должен быть такой же — с обязательными решениями. Однако это сравнение глубоко ошибочно и крайне опасно для такой практически несуществующей демократии, как молдавская, пишет экс-премьер Влад Филат.