Все для диктатуры Санду: Почему реформы в Совбезе ведут к авторитарному режиму в Молдове

В последние месяцы реформа Высшего Совета Безопасности при Президенте (СSS) в Республике Молдова часто оправдывается аналогией с Высшим Советом Обороны Страны (CSAT) в Румынии. Утверждается, что раз в Румынии существует совет, принимающий решения по вопросам национальной безопасности, то и в Молдове должен быть такой же — с обязательными решениями. Однако это сравнение глубоко ошибочно и крайне опасно для такой практически несуществующей демократии, как молдавская, пишет экс-премьер Влад Филат.
1. Конституционный статус различается принципиально.
CSAT в Румынии — это орган, прямо предусмотренный Конституцией (ст. 119), с консультативной и решающей функцией в четко определённых сферах: оборона, общественный порядок, национальная безопасность. Он действует как коллегиальный орган, принимающий решения консенсусом или большинством голосов, и подлежит парламентскому контролю (ежегодные отчеты, возможность заслушивания и т.д.).
С другой стороны, CSS в Молдове — это в основном президентская структура, регулируемая законом, но не имеющая чёткой конституционной основы. Это не государственный орган в полном смысле, а консультативный механизм при Президенте Республики. Следовательно, его нельзя превратить в подлинный решающий орган без пересмотра Конституции.
2. Характер решений: рекомендации vs. уголовная ответственность.
CSAT координирует политику в области безопасности, но его решения реализуются через исполнительные органы (Правительство, спецслужбы, министерства). Не существует санкций, особенно уголовных, за «неисполнение» решений СSAT.
Проект реформы СSS предусматривает, что его решения будут обязательны для государственных учреждений, а за их неисполнение будет предусмотрена уголовная ответственность, включая тюремное заключение. Это равносильно созданию пара-судебного и пара-законодательного органа во главе с президентом страны, который сможет приказывать автономным институциям — под угрозой уголовного наказания. Именно здесь возникает принципиальный разрыв с румынской моделью и логикой функционирования правового государства.
3. Разделение властей в государстве.
СSAT Румынии уважает принцип разделения властей: он не может заменить Правительство или Парламент, и суды не находятся в его подчинении. Более того, в состав СSAT входят представители всех ветвей власти — Президент, Премьер, министры, руководители служб, и существует чёткий институциональный контроль.
В противоположность этому, реформа СSS стремится сосредоточить принятие решений вокруг Президента — именно он его созывает, формирует повестку дня и назначает членов по своему усмотрению, исключая членов ex officio. Президентский совет с обязательными решениями и уголовными санкциями — это, по сути, параллельное правительство, выведенное из-под парламентского контроля, что характерно для авторитарных режимов.
4. Риск политической инструментализации.
В Румынии СSAT имеет относительную историю институциональной нейтральности и редко использовался как инструмент политической борьбы. А вот в Молдове при мандате Майи Санду СSS часто использовался как площадка давления, политических заявлений и медиатрибуна. Его реформа с решающими полномочиями и уголовными санкциями рискует закрепить и усугубить эту тенденцию.
Заключение.
СSAT Румынии — это институционализированный, конституционный инструмент, находящийся под демократическим контролем и ограниченный в своих полномочиях.
Реформированный СSS в Молдове, в предлагаемом виде, рискует превратиться в исполнительный орган параллельного типа, характерный для авторитарных режимов — с чрезмерными полномочиями и без механизмов сдержек и противовесов.
Это сравнение не просто лживое — оно чрезвычайно опасно".
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