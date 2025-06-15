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Иран обвинил США в поддержке атаки Израиля

Атака Израиля на Иран произошла при поддержке американских военнослужащих на военных базах США на Ближнем Востоке, заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи. Его цитирует РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы имеем достоверную информацию о поддержке вооруженных сил, баз США в регионе ударов сионистского режима. Мы их отслеживали и отслеживаем. Есть множество данных о том, как именно ВС США помогали Израилю», — сказал он.

Арагчи подчеркнул, что именно поэтому Тегеран считает Соединенные Штаты соучастниками ударов Израиля по Ирану.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее в Великобритании заявили, что Лондон не участвовал в атаке Израиля на Иран.