В регионах Узбекистана могут открыть филиалы вузов Челябинской области

Президент Южно-Уральской ТПП Федор Дегтярев рассказал о работе по расширению двустороннего торгово-экономического сотрудничества между Челябинской областью и регионами Узбекистана. Он особо отметил рост товарооборота между странами, подчеркнув, что Челябинская область поднялась на второе место по объему торговли с Узбекистаном после Москвы.