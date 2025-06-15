В Израиле назвали число жертв среди мирного населения от ударов Ирана

Еще раньше глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что удары по Израилю прекратятся, если он остановит агрессию против республики. Руководитель ведомства заверил, что Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.