В Израиле назвали число жертв среди мирного населения от ударов Ирана

В израильском ведомстве отметили, что за ночь в больницы поступили 385 граждан, пострадавшие из-за атак. За сутки медики не смогли реанимировать 12 человек.
До этого министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в беседе с немецким коллегой Йоханном Вадефулем заявил о продолжении ударов по Ирану. Он пояснил, что Исламская Республика преднамеренно атакует мирное население.
Еще раньше глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что удары по Израилю прекратятся, если он остановит агрессию против республики. Руководитель ведомства заверил, что Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия.