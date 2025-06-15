Руководство Молдовы поздравило медиков с профессиональным праздником

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. По случаю отмечаемого 15 июня в Молдове Дня медицинского работника и фармацевта руководство страны направило медикам республики поздравления, слова признательности и благодарности.
Президент Майя Санду отметила самоотверженность врачей, фармацевтов, фельдшеров и медперсонала, с которой они выполняют свою работу даже в самых сложных условиях.
Глава государства поблагодарил врачей, медсестер, фармацевтов, фельдшеров и весь медицинский персонал за самоотверженность: «Мы благодарны вам за то, что вы решили остаться и позаботиться о нашем здоровье здесь, дома».
«С вами каждая отремонтированная больничная палата, каждое современное оборудование, прибывающее в страну, обретают смысл и становятся еще одним кирпичиком в строительстве современной и европейской системы здравоохранения», — подчеркнула Санду.
Спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан в совместном послании пожелали медицинским работникам здоровья, сплоченности и сил.
«Пусть у вас будут команды солидарности, понимания и силы двигаться вперед в этой миссии, которая означает больше, чем исцеление — она означает надежду», — отмечается в поздравительном послании.
Министерство здравоохранения выразило медработникам благодарность за благородный труд, самоотверженность и усилия, которые они прилагают для жизни и здоровья людей.
«Благодаря вашему профессионализму, ответственности и сочувствию медицинская система страны продолжает оказывать поддержку и надежду каждому гражданину», — говорится в поздравлении.
Медработиников в их профессиональный праздник поблагодарили за мужество, самоотверженность и важный вклад в благо общества.