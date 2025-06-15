Ричмонд
+22°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство Молдовы поздравило медиков с профессиональным праздником

В Молдове отмечается День медицинского работника, врачи принимают поздравления.

Как создавалась новая Россия
Источник: AP 2024

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. По случаю отмечаемого 15 июня в Молдове Дня медицинского работника и фармацевта руководство страны направило медикам республики поздравления, слова признательности и благодарности.

Президент Майя Санду отметила самоотверженность врачей, фармацевтов, фельдшеров и медперсонала, с которой они выполняют свою работу даже в самых сложных условиях.

Глава государства поблагодарил врачей, медсестер, фармацевтов, фельдшеров и весь медицинский персонал за самоотверженность: «Мы благодарны вам за то, что вы решили остаться и позаботиться о нашем здоровье здесь, дома».

«С вами каждая отремонтированная больничная палата, каждое современное оборудование, прибывающее в страну, обретают смысл и становятся еще одним кирпичиком в строительстве современной и европейской системы здравоохранения», — подчеркнула Санду.

Спикер парламента Игорь Гросу и премьер-министр Дорин Речан в совместном послании пожелали медицинским работникам здоровья, сплоченности и сил.

«Пусть у вас будут команды солидарности, понимания и силы двигаться вперед в этой миссии, которая означает больше, чем исцеление — она означает надежду», — отмечается в поздравительном послании.

Министерство здравоохранения выразило медработникам благодарность за благородный труд, самоотверженность и усилия, которые они прилагают для жизни и здоровья людей.

«Благодаря вашему профессионализму, ответственности и сочувствию медицинская система страны продолжает оказывать поддержку и надежду каждому гражданину», — говорится в поздравлении.

Медработиников в их профессиональный праздник поблагодарили за мужество, самоотверженность и важный вклад в благо общества.