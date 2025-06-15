Нарышкин: ЦРУ шантажировало российских шпионов Дульцевых детьми

«Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления, в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема. Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твердо, выдержали», — заявил Нарышкин. Об этом он сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.