Нарышкин: ЦРУ шантажировало российских шпионов Дульцевых детьми

Нарышкин рассказал об отношении ЦРУ по отношению к Артему и Анне Дульцевым.
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) шантажировало задержанных в Словении российских разведчиков-нелегалов Анну и Артема Дульцевых их детьми. Об этом сообщил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
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«Родителям сильно досталось, ведь в первый месяц представитель местной власти, словенской власти, я предполагаю, даже могу сказать, что по заданию Центрального разведывательного управления, в буквальном смысле шантажировал детьми и Анну, и Артема. Я могу представить, какие там были переживания для родителей, но они при этом держались твердо, выдержали», — заявил Нарышкин. Об этом он сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ.
По словам Дульцевых, после ареста в Словении их детей сначала отправили в местный детский приемник-распределитель. Через три месяца их перевели в специализированный интернат для трудных подростков. Анна Дульцева рассказывала, что после задержания супругам угрожали лишением родительских прав и передачей детей в другую семью. Дети испытывали серьезный стресс и страдали от ночных кошмаров после пережитого.
В начале августа 2024 года на родину были возвращены восемь россиян, находившихся в заключении в странах НАТО по обвинениям в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В числе освобожденных были Анна и Артем Дульцевы, а также Вадим Соколов (Красиков), Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин и Роман Селезнев.
Вину ни один из них не признал, доказательств причастности к разведывательной деятельности представлено не было. Президент РФ Владимир Путин лично встретил россиян, передает «Газета Кемерова».
Как сообщила газета The New York Times, пара разведчиков жили в республике под аргентинскими именами и вели арт-бизнес для прикрытия. Художественная галерея Дульцевой якобы носила название «5'14» и работала в убыток.