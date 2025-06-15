ЦАХАЛ сообщила о ночной атаке 50 истребителей на объекты иранской ядерной программы

«Около 50 истребителей атаковали инфраструктуру и цели иранской ядерной программы в Тегеране», — говорится в Telegram-канале.
Уточняется, что инфраструктура была атакована под руководством разведывательного отдела.
Представитель ЦАХАЛ также подчеркнул, что в результате оказались атакованы более 80 целей, в том числе штаб-квартира минобороны Ирана. Кроме того, уточняется, что менее чем за три дня Израиль атаковал свыше 720 военных объектов Ирана.
Накануне Израиль нанес удар по расположенной в Тегеране штаб-квартире министерства обороны Ирана. В этом же районе пострадало здание организации оборонных исследований и инноваций министерства обороны (Sapand).
13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции — нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.