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ЦАХАЛ сообщила о ночной атаке 50 истребителей на объекты иранской ядерной программы

Ночью 50 истребителей совершили атаку на объекты иранской ядерной программы в Тегеране. Об этом 15 июня сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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Источник: РИА "Новости"

«Около 50 истребителей атаковали инфраструктуру и цели иранской ядерной программы в Тегеране», — говорится в Telegram-канале.

Уточняется, что инфраструктура была атакована под руководством разведывательного отдела.

Представитель ЦАХАЛ также подчеркнул, что в результате оказались атакованы более 80 целей, в том числе штаб-квартира минобороны Ирана. Кроме того, уточняется, что менее чем за три дня Израиль атаковал свыше 720 военных объектов Ирана.

Накануне Израиль нанес удар по расположенной в Тегеране штаб-квартире министерства обороны Ирана. В этом же районе пострадало здание организации оборонных исследований и инноваций министерства обороны (Sapand).

13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции — нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.