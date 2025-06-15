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В Молдавии полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ*

Полиция применила силу к священнику на протесте против ЛГБТ-шествия в Кишиневе.

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Источник: Sputnik

КИШИНЕВ, 15 июн — РИА Новости. Сотрудники полиции применили физическую силу к священнику во время протеста против ЛГБТ-шествия * в центре Кишинева.

Инцидент с участием священнослужителя был зафиксирован очевидцами на видео, которое распространили в социальных сетях участники протестной акции. На записи видно, как полицейские наносят удары священнику и бросают его на землю.

Священник участвовал в протестной акции против проведения шествия представителей ЛГБТ-сообщества* в центральной части столицы. По данным очевидцев, он выражал несогласие с проводимым мероприятием.

Полиция обеспечивала охрану участников ЛГБТ-шествия* и поддерживала общественный порядок в районе проведения акции. Представители правоохранительных органов пока не прокомментировали инцидент с применением силы к священнослужителю.

Параллельно в центре Кишинёва проходит массовая акция в поддержку семьи и традиционных ценностей, передавал ранее корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее ряд неправительственных организаций в Молдавии выступил с инициативой проведения в Кишиневе 15 июня парада представителей ЛГБТ *. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.