В РПЦ осудили насилие молдавской полиции против священников ПЦМ

«Категорически осуждаем насилие в отношении священнослужителей Православной церкви Молдовы, выступивших против гей-парада*. Навязывание молдавскому обществу гендерной идеологии, направленной на уничтожение традиционной семьи, это не политический, а нравственный вопрос. Как Церковь, так и другие здоровые общественные силы, должны объединиться против этой антихристианского проекта. Мы знаем, что то, что начиналось как якобы защита прав меньшинств, закончилось в западных странах усыновлением детей в однополые семьи, внедрением в школьное образование антисемейной лжи, и, наконец, сменой пола детьми. Надеюсь, что молдавские верующие не позволят совершить подобное на их родине. Мы молимся за тех наших собратьев по вере, которые не позволяют разрушить духовное наследие молдавского народа», — сказал Кипшидзе.