Цырдя: Молдова — в политическом тупике

«Сегодня никто не может гарантировать ничего. Это хорошо, что мы говорим о консолидации левой, скажем так, оппозиции. Потому что о консолидации правой оппозиции речи быть не может — там “убивают” сразу: одного посадят, второго вышлют, третьего осудят», — заявил Цырдя.