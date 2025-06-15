Цырдя: Молдова — в политическом тупике

В Молдове сформировалась своеобразная «серая зона», где не существует ни полноценной демократии, ни работоспособной Конституции, а выборы не дают никакой гарантии. Такое мнение высказал в беседе со Sputnik Молдова депутат парламента от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.
«Сегодня никто не может гарантировать ничего. Это хорошо, что мы говорим о консолидации левой, скажем так, оппозиции. Потому что о консолидации правой оппозиции речи быть не может — там “убивают” сразу: одного посадят, второго вышлют, третьего осудят», — заявил Цырдя.
Политик считает, что правое политическое поле было уничтожено, электорат был обманут, и теперь находится под полным контролем PAS. Левый фланг, по его мнению, несмотря на возможность для консолидации, также столкнулся с серьезными проблемами.
«PAS является проекцией олигархических кланов и транснациональных финансовых структур. Эти структуры сегодня владеют ситуацией в Молдове, Армении, на Украине», — отметил собеседник.
Цырдя считает, что поломать эту ситуацию сейчас крайне сложно, потому что конфликт Запада с Востоком делает политическое поле в Молдове еще более запутанным и трудным для изменения.