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Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории

Израиль зафиксировал запуск иранских ракет в сторону своей территории, средства ПВО начали их перехват, заявила ЦАХАЛ.

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Источник: РБК

В нескольких районах прозвучали сирены, жителей призвали следовать инструкциям Командования тыла, спрятаться в укрытие и оставаться там до специального сигнала.

The Jerusalem Post пишет, что сирены зазвучали над северным и центральным Израилем, а также на Западном берегу. Правительство продлило чрезвычайное положение в тылу до 30 июня.

До этого в ходе ночных обстрелов, по оценке ЦАХАЛ, Иран выпустил по территории Израиля 70 ракет. За сутки погибли десять человек, 385 пострадали.

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