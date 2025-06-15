Израиль заявил о запуске иранских ракет по своей территории

В нескольких районах прозвучали сирены, жителей призвали следовать инструкциям Командования тыла, спрятаться в укрытие и оставаться там до специального сигнала.
The Jerusalem Post пишет, что сирены зазвучали над северным и центральным Израилем, а также на Западном берегу. Правительство продлило чрезвычайное положение в тылу до 30 июня.
До этого в ходе ночных обстрелов, по оценке ЦАХАЛ, Иран выпустил по территории Израиля 70 ракет. За сутки погибли десять человек, 385 пострадали.
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