Лавров и Фидан призвали прекратить боевые действия на Ближнем Востоке

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о беспрецедентном обострении ситуации на Ближнем Востоке в связи с силовой акцией Израиля, направленной против Ирана. При этом министры были едины в том, что необходимо немедленно прекратить боевые действия и не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия с самыми серьезными непредсказуемыми для обстановки во всем регионе последствиями», — сообщил МИД РФ по итогам телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны.