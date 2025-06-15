В Омской области меняют закон о выборах депутатов Заксобрания

Как заявляется в пояснительной записке, «проектом закона предусматривается, что дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Омской области не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области, а также в год проведения указанных выборов, за исключением случая, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Законодательное Собрание Омской области осталось в неправомочном составе».