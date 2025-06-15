В Омской области меняют закон о выборах депутатов Заксобрания

В среду, 18 июня 2025 года, на заседании комитета Законодательного собрания Омской области по законодательству и местному самоуправлению будет рассмотрен вопрос, предусматривающий изменения в процедуре выборов депутатов регионального парламента.
Как заявляется в пояснительной записке, «проектом закона предусматривается, что дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Омской области не назначаются и не проводятся в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов Законодательного Собрания Омской области, а также в год проведения указанных выборов, за исключением случая, когда в результате досрочного прекращения депутатских полномочий Законодательное Собрание Омской области осталось в неправомочном составе».
Напомним, что весной 2025 года в областном парламенте освободились три мандата. Депутат Константин Ткачев перешел на работу в Седельниковский район, заняв должность и. о. главы муниципалитета. Парламентарий Евгений Дубовский скоропостижно ушел из жизни в марте 2025 года. Депутата Василия Архипова не стало 27 апреля 2025 года на 82-м году жизни.
Отметим, что Дубовский и Ткачев избирались в региональный парламент по одномандатным округам. В соответствии с предлагаемыми изменениями в закон о выборах депутатов Законодательного Собрания Омской области довыборы по этим округам проводиться не будут.
Василий Архипов избирался в омское ЗС по партийным спискам. Кандидатуру для передачи вакантного мандата должен определить местный обком КПРФ.
Выборы в Законодательное Собрание Омской области состоятся в 2026 году.