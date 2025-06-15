Володин прибыл в Брест на сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ

МИНСК, 15 июн — Sputnik. Председатель Парламентского собрания (ПС) Союза Беларуси и России, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Брест, где завтра под его председательством состоится 68-я сессия ПС, сообщили в пресс-службе Госдумы.
Отмечается, что Володин возглавляет парламентскую делегацию, в которую также вошли первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Также в составе — главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евгений Москвичев и Сергей Пахомов и другие депутаты — члены ПС Союза Беларуси и России.
Ранее Вячеслав Володин сообщал, что в центре внимания союзных парламентариев на предстоящей сессии в Бресте будут вопросы сохранения и защиты исторической памяти.
«Депутаты намерены принять заявление по вопросам защиты исторической правды, сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне 1941−1945 годов», — говорил Володин.
Он также отмечал, что в ходе сессии будет создана постоянно действующая комиссия Парламентского собрания по сохранению и защите исторической памяти.
Еще одна тема повестки — рассмотрение отчета Совета министров Союзного государства об исполнении бюджета СГ за 2024 год, информировал председатель ПС Союза Беларуси и России.