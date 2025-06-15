Володин прибыл в Брест на сессию Парламентского собрания Союза Беларуси и РФ

Отмечается, что Володин возглавляет парламентскую делегацию, в которую также вошли первый заместитель председателя палаты парламента Иван Мельников, глава комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин. Также в составе — главы комитетов по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и по строительству и ЖКХ Евгений Москвичев и Сергей Пахомов и другие депутаты — члены ПС Союза Беларуси и России.