Санду рассказала, на какие цели отдаст свою премию в 10 000 евро

Известный молдавский композитор Евгений Дога скончался 3 июня в Кишиневе на 89-м году жизни в результате неизлечимой болезни. Церемония похорон прошла 5 июня, но ни президент Майя Санду, ни спикер Игорь Гросу не пришли на церемонию прощания с Евгением Догой, а лишь ограничились передачей цветов. По данным СМИ, Санду находилась в частном визите за рубежом, а спикер Гросу должен был принять участие во встрече с гражданами Молдовы в Нидерландах.