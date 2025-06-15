Санду рассказала, на какие цели отдаст свою премию в 10 000 евро

КИШИНЕВ, 15 июн — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду передаст премию в размере 10 000 евро, врученную ей Фондом Ханнса Зайделя, на поддержку сохранения музыкальных творений недавно ушедшего из жизни композитора Евгения Доги.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства в контексте визита Санду к вдове Евгения Доги, Наталье.
Известный молдавский композитор Евгений Дога скончался 3 июня в Кишиневе на 89-м году жизни в результате неизлечимой болезни. Церемония похорон прошла 5 июня, но ни президент Майя Санду, ни спикер Игорь Гросу не пришли на церемонию прощания с Евгением Догой, а лишь ограничились передачей цветов. По данным СМИ, Санду находилась в частном визите за рубежом, а спикер Гросу должен был принять участие во встрече с гражданами Молдовы в Нидерландах.
Посетив вдову Доги, Санду высказалась в поддержку присвоения имени композитора Кишиневскому аэропорту. Наталья Дога идею поддержала, отмечают в пресс-службе.
«Я призываю правительство как можно скорее утвердить это решение в знак благодарности гению, который пронес имя Молдовы по всему миру», — приводит пресс-служба слова президента.
Выразив вдове соболезнования, Санду также подчеркнула, что Министерство культуры «должно разработать четкий и устойчивый план по сохранению творчества Евгения Доги и сделать его доступным для будущих поколений».