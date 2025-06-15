Спросите у румын, хотят ли они унирю: «Молдова будет болтаться в качестве страны-кандидата, пока не опередит по срокам ожидания Турцию» — мнение

Однако и в предыдущем плане по ассоциации с ЕС 2014 г., ни в плане мероприятий до 2027 г., и в свежем плане уже до 2029 г. не были предусмотрены и не предусмотрены проведение республиканского соответствующего референдума. Что предполагает, что и нынешняя власть даже теоретически не намерена ни присоединится к Румынии как анклав, ни ассоциироваться с Евросоюзом в качестве страны члена. А значит так и будет определенное время болтаться в качестве страны-кандидата, пока не опередим по срокам ожидания Турцию".