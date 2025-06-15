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Спросите у румын, хотят ли они унирю: «Молдова будет болтаться в качестве страны-кандидата, пока не опередит по срокам ожидания Турцию» — мнение

Республика Молдова как часть Румынии или будущая страна член ЕС — не более чем политические мантры.

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Источник: Комсомольская правда

"Объединение Румынии и Молдовы, или унионизм, предполагает ряд сложных политических, юридических и процедурных действий, которые должны быть предприняты обеими странами, написал в соцсетях экономист, аналитик Дмитрий Барбалат.

Процесс включает в себя несколько этапов:

* проведение референдумов в обеих странах,

* разработку и принятие конституционных поправок,

* урегулирование правовых и экономических вопросов,

* а также международное признание.

Этапы объединения:

1. Инициатива и поддержка:

Начать процесс может инициатива граждан, политических партий или правительств обеих стран. Необходимо заручиться широкой общественной поддержкой, что может потребовать проведения информационных кампаний и общественных обсуждений.

2. Референдумы:

Проведение референдумов в Молдове и Румынии, на которых граждане обеих стран смогут выразить свое мнение по вопросу объединения.

3. Разработка и принятие конституционных поправок:

Если большинство граждан выскажутся за объединение, необходимо разработать и принять соответствующие поправки в конституции обеих стран, чтобы юридически закрепить процесс.

4. Юридическое урегулирование:

Необходимо решить вопросы, связанные с гражданством, имуществом, правовой системой, образованием, языком и другими аспектами жизни граждан объединенного государства.

5. Экономическая интеграция:

Необходимо провести экономическую интеграцию обеих стран, чтобы обеспечить плавный переход к объединенной экономике.

6. Международное признание:

После успешного завершения всех вышеперечисленных этапов, необходимо обратиться к международному сообществу за признанием объединенного государства.

Важные аспекты:

1. Позиция России:

Россия, имеющая влияние на политическую ситуацию регионе и в частности в Молдове, может стать серьезным препятствием для объединения.

2. Позиция Приднестровья:

Отделение Приднестровья от Молдовы может усложнить процесс объединения и потребовать дополнительных переговоров и соглашений. В том числе понадобится определиться с соглашением 1992 г. между Россией и Молдовой с условиями регулирования конфликта 1992 г.

3. Позиция Европейского Союза:

Европейский Союз может оказать поддержку процессу объединения, но также может выдвинуть определенные условия и требования.

В заключение:

Объединение Румынии и Молдовы — сложный и многогранный процесс, требующий тщательной подготовки, широкой общественной поддержки и учета множества политических, юридических и экономических факторов.

А если учесть, что до настоящего время на законодательном и политическом уровне процесс ассоциации Молдовы с Евросоюзом как-то определен и совершенствуется. То унире Молдовы с Румынией — только даже не на эмбриональном уровне.

Нельзя не учесть и тот факт, что хоть Румыния первая страна, которая признала провозглашенную независимость Республики Молдова, но до настоящего время Румыния отказывается подписать договор о признании общей границы. Еще действует договор между Социалистической Республикой Румынией и СССР. Так, как и нынешние власти Румынии считают Республику Молдова своей территорией, «присоединенной (захваченной) СССР на основание пакта Молотова-Риббентропа».

Значимо понять, что согласно статье 75 Конституции важнейшие вопросы жизни общества и государства выносятся на референдум, на котором народ-суверен должен высказать свое суверенное право.

Однако и в предыдущем плане по ассоциации с ЕС 2014 г., ни в плане мероприятий до 2027 г., и в свежем плане уже до 2029 г. не были предусмотрены и не предусмотрены проведение республиканского соответствующего референдума. Что предполагает, что и нынешняя власть даже теоретически не намерена ни присоединится к Румынии как анклав, ни ассоциироваться с Евросоюзом в качестве страны члена. А значит так и будет определенное время болтаться в качестве страны-кандидата, пока не опередим по срокам ожидания Турцию".

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