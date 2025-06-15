Reuters узнал о «вето» Трампа на убийство Израилем аятоллы Хаменеи

«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — сказал один из источников.
По словам Трампа, он «легко» может прекратить конфликт Израиля и Ирана. Президент США также предостерег Иран от нанесения ударов по американским целям.
Газета WSJ ранее писала, что Хаменеи не исключается как потенциальная цель для ударов Израиля. Об этом изданию сказал неназванный израильский чиновник. По его словам, Израиль допускает удары по любым потенциальным целям, если это поможет уничтожить иранскую ядерную программу.
Иран после исламской революции возглавляет высший руководитель — аятолла, сейчас это Али Хаменеи. За ним последнее слово во всех государственных вопросах, он же выступает главнокомандующим вооруженными силами. Иранский президент стоит в политической иерархии ниже аятоллы.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам Ирана, заявив, что страна приблизилась к созданию ядерного оружия. Тегеран отрицает обвинения в намерении его создать и наносит ответные удары.
С начала операции, по данным Reuters, Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных военных командиров Ирана. В частности, погибли командующий КСИР Хосейн Салами, начальник генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и командир подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашид. Кроме того, погибли ученые — физики-ядерщики.
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