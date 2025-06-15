Канцлер Германии Фридрих Мерц надеется, что в рамках саммита Европейского союза в Брюсселе 26−27 июня удастся принять решение о введении новых санкций против России. С соответствующим заявлением немецкий политик выступил в беседе с журналистами.
С представителями СМИ Мерц пообщался непосредственно перед отправлением в Канаду на саммит «Большой семерки» (G7). Тогда, отвечая на один из вопросов, он подчеркнул, что необходимо добиться прогресса в инициированном президентом США Дональдом Трампом диалоге о перемирии на Украине.
Однако для этого, уверен Мерц, нужно «оказать дополнительное давление» на РФ. И это якобы должно помочь приблизить переговоры по Украине.
«Поэтому мы хотим в ЕС в конце месяца ввести новые санкции. Вы все знаете предложения (по данной теме — прим.ред.)», — сказал канцлер Германии.
При этом в рамках саммита «Большой семерки» в Канаде Мерц собирается заручиться поддержкой стран Запада. В том числе, США. Прежде всего для того, чтобы те тоже работали над новыми санкциями против России.
Правда, до сих пор непонятно, о каком «отказе России от переговоров» до сих пор твердит Мерц. Президент РФ Владимир Путин неоднократно инициировал диалог, тогда как Киев от него отказывался. Причем потому, что его лидеры боятся потерять собственную власть из-за установления мира.