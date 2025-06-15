Правда, до сих пор непонятно, о каком «отказе России от переговоров» до сих пор твердит Мерц. Президент РФ Владимир Путин неоднократно инициировал диалог, тогда как Киев от него отказывался. Причем потому, что его лидеры боятся потерять собственную власть из-за установления мира.