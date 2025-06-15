Петицию за ликвидацию системы ОСМС создали в Казахстане

«Недавно был арестован заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования. Его подозревают в систематическом хищении более Т400 млн, выделенных на оказание медицинских услуг населению. Фактически услуги не предоставлялись. Выявлено более тридцати тысяч приписок. (…) Мы, граждане Республики Казахстан, подписавшие петицию, требуем ликвидации системы ОСМС. Ее неэффективность подтверждена временем», — говорится на странице петиции на сайте GosRating.com.