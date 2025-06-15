Петицию за ликвидацию системы ОСМС создали в Казахстане

«Недавно был арестован заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования. Его подозревают в систематическом хищении более Т400 млн, выделенных на оказание медицинских услуг населению. Фактически услуги не предоставлялись. Выявлено более тридцати тысяч приписок. (…) Мы, граждане Республики Казахстан, подписавшие петицию, требуем ликвидации системы ОСМС. Ее неэффективность подтверждена временем», — говорится на странице петиции на сайте GosRating.com.
Автором стала казахстанка Айгуль Омарова. Она указывает недовольство казахстанцев качеством медицинских услуг.
По ее словам, систему ОСМС критикуют за неэффективность, непрозрачность и неспособность справляться с ключевыми проблемами здравоохранения.
«Люди, платящие взносы, вынуждены обращаться к платным специалистам, потому что не хотят неделями ждать приема у неопытного врача», — отмечает автор петиции.
Также подчеркнуто, что ряд представителей медицинского сообщества также заявляют о необходимости реформирования системы.
Напомним, 5 июня заместитель председателя правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» был задержан по подозрению в участии в коррупционной схеме.