«Продержался месяц»: на Украине ликвидирован сыгравший в сериале «Возвращения Мухтара-9» боевик ВСУ Фелипенко

Жена украинского актера, Екатерина, сообщила изданию «Фокус» о гибели Юрия Фелипенко, который месяц назад пополнил ряды Вооруженных сил Украины и отправился на службу.
Фелипенко вступил в ВСУ в 2024 году, завершил обучение и был направлен на передовую. Он проходил службу в батальоне ударных дронов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады. Актеру было 32 года.
Уроженец Запорожья, Фелипенко получил образование в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
Его дебют на экране состоялся в 2014 году в сериале «Возвращение Мухтара-9». Впоследствии он участвовал в таких проектах, как «Отдел 44», «Что делает твоя жена» и других. Наибольшую известность ему принесли главные роли в сериалах «Цвет страсти» и «Обещание Богу». Кроме того, он был актером Киевского академического драматического театра на Подоле.