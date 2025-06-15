«Продержался месяц»: на Украине ликвидирован сыгравший в сериале «Возвращения Мухтара-9» боевик ВСУ Фелипенко

Его дебют на экране состоялся в 2014 году в сериале «Возвращение Мухтара-9». Впоследствии он участвовал в таких проектах, как «Отдел 44», «Что делает твоя жена» и других. Наибольшую известность ему принесли главные роли в сериалах «Цвет страсти» и «Обещание Богу». Кроме того, он был актером Киевского академического драматического театра на Подоле.