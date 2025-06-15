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Не можем допустить: Нетаньяху обвинил Иран в плане передать ядерное оружие хуситам

Иран намеревался передать ядерное оружие своим союзникам, в том числе хуситам из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News.

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Источник: Life.ru

«Мы не можем допустить появления у Ирана ядерного оружия. Кроме того, согласно нашим разведданным, они намереваются передать свое ядерное оружие хуситам и другим своим союзникам. Это ядерный терроризм мирового масштаба, это угрожает всем», — сказал глава израильского правительства.

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. При этом за три дня с момента эскалации погибли 14 иранских учёных-ядерщиков, общее количество жертв составляет по меньшей мере 128 человек, а пострадали более 900. Сегодня Биньямин Нетаньяху заявил, что израильским силам удалось убить главу разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя.