Не можем допустить: Нетаньяху обвинил Иран в плане передать ядерное оружие хуситам

Напомним, в ночь на 13 июня израильская армия начала масштабный обстрел Ирана — целями стали военные и ядерные объекты. Тегеран назвал это объявлением войны и сутки спустя обрушил на Израиль множество ракетных ударов. Взаимные обстрелы продолжаются до сих пор. При этом за три дня с момента эскалации погибли 14 иранских учёных-ядерщиков, общее количество жертв составляет по меньшей мере 128 человек, а пострадали более 900. Сегодня Биньямин Нетаньяху заявил, что израильским силам удалось убить главу разведки Корпуса стражей Исламской революции Мохаммада Каземи и его заместителя.