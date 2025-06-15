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Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге с 16 июня приостановит работу

В израильском генконсульстве в Петербурге сообщили о приостановке работы с 16 июня до дальнейшего уведомления.

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Источник: Аргументы и факты

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге закроется 16 июня, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.

Отмечается, что израильское генконсульство приостанавливает работу с 16 июня до дальнейшего уведомления. «Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — подчеркивается в сообщении.

Обновления по ситуации будут опубликованы в соцсетях генконсульства.

Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туристическим компаниям и агентам временно прекратить продажу туров и услуг в Израиль и Иран.