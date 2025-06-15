Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге с 16 июня приостановит работу

Генконсульство Израиля в Санкт-Петербурге закроется 16 июня, сообщается в Telegram-канале диппредставительства.
Отмечается, что израильское генконсульство приостанавливает работу с 16 июня до дальнейшего уведомления. «Консульские услуги в данный период оказываться не будут», — подчеркивается в сообщении.
Обновления по ситуации будут опубликованы в соцсетях генконсульства.
Ранее Минэкономразвития РФ рекомендовало туристическим компаниям и агентам временно прекратить продажу туров и услуг в Израиль и Иран.