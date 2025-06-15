Reuters: Трамп наложил вето на план Израиля устранить Хаменеи

Агентство Reuters утверждает, что власти Израиля планировали устранить верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, но президент США Дональд Трамп «наложил вето» за несколько дней до эскалации конфликта.
Журналисты утверждают, что о планах Израиля заявили двое неназванных американских чиновников.
Хаменеи является самой могущественной политической фигурой в Иране, руководителем государства и главнокомандующим вооруженными силами.
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