Захарова прокомментировала «прошлогодние» новости Мерца

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на сообщения о том, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц рассчитывает на принятие решения по санкциям против России на саммите Евросоюза.
«Он о происходящем в мире узнаёт из прошлогодней газеты?» — с иронией спросила российский дипломат в своем телеграм-канале. Причем этой газетой, предположительно, «набиты летние ботинки».
Саммит Европейского союза должен состояться 26−27 июня. На нем, по словам Мерца, может быть принято решение о введении новых санкций против России.
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