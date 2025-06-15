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«Полицейские повалили мужчину с ребёнком на землю»: В Кишинёве масштабная акция против ЛГБТ*-парада переросла в беспорядки с жёсткими задержаниями

В сердце молдавской столицы развернулась масштабная акция: тысячи граждан вышли на улицы, выражая поддержку институту семьи и традиционным устоям, а также протестуя против проведения ЛГБТ*-парада.

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В сердце молдавской столицы развернулась масштабная акция: тысячи граждан вышли на улицы, выражая поддержку институту семьи и традиционным устоям, а также протестуя против проведения ЛГБТ*-парада. Участники манифестации настаивали на соблюдении положений конституции, где семья определяется исключительно как союз между мужчиной и женщиной. По информации РИА Новости, мирное собрание переросло в конфликт между верующими и правоохранительными органами, сопровождавшийся жёсткими задержаниями.

Протестующие организовали сбор на одном из перекрёстков, расположенных вдоль запланированного маршрута ЛГБТ-парада*. Их позиция заключалась в неприятии пропаганды ЛГБТ* и отстаивании традиционных семейных ценностей.

В ответ на это, полиция предприняла меры по оттеснению протестующих от места проведения шествия, применив силу к некоторым участникам акции.

В ходе столкновений был задержан мужчина, державший на руках ребёнка. На видеозаписи видно, как сотрудники полиции повалили мужчину с ребёнком на землю, однако другой мужчина успел подхватить малыша, но в итоге тот упал и ударился об асфальт.

Ещё одним пострадавшим оказался священнослужитель, которого полицейские избили и повалили на землю. По словам очевидцев, причиной такого обращения стало его несогласие с проведением ЛГБТ*-парада.

Сообщается также о задержании других участников мирной акции протеста.

Стоит отметить, что ранее ряд молдавских неправительственных организаций выступили с инициативой проведения парада в Кишиневе 15 июня. В свою очередь, Православная церковь с 2022 года обращается к властям с просьбой о запрете проведения нетрадиционных фестивалей и шествий.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.