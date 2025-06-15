«Полицейские повалили мужчину с ребёнком на землю»: В Кишинёве масштабная акция против ЛГБТ*-парада переросла в беспорядки с жёсткими задержаниями

В сердце молдавской столицы развернулась масштабная акция: тысячи граждан вышли на улицы, выражая поддержку институту семьи и традиционным устоям, а также протестуя против проведения ЛГБТ*-парада. Участники манифестации настаивали на соблюдении положений конституции, где семья определяется исключительно как союз между мужчиной и женщиной. По информации РИА Новости, мирное собрание переросло в конфликт между верующими и правоохранительными органами, сопровождавшийся жёсткими задержаниями.